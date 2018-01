Corte Ue, ricevuti due ricorsi su Ema

(ANSA) - BRUXELLES, 31 GEN - Due i ricorsi ricevuti dai giudici europei di Lussemburgo per l'impugnazione dell'assegnazione dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) ad Amsterdam anziché a Milano: uno è dell'Italia alla Corte di giustizia dell'Ue con la richiesta di annullare la decisione del Consiglio Ue; e l'altro del Comune di Milano davanti al Tribunale dell'Ue, anche in questo caso con la richiesta di annullamento della decisione del Consiglio. Si apprende dalla Corte di giustizia europea.

La Commissione Ue "non è parte" del dibattito sull'Ema, che sembra essere "un dibattito molto vicino alla campagna elettorale italiana", commenta il commissario alla salute Vytenis Andriukaitis rispondendo a chi gli chiedeva un commento sul ricorso presentato dall'Italia alla Corte Ue.