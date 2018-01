Cattaneo,scelta Olanda per Ema è viziata

(ANSA) - BRUXELLES, 31 GEN - "Riteniamo che la vittoria di Amsterdam" nell'assegnazione dell'Ema "sia viziata da un imbroglio, ovvero dall'affermazione che sarebbero stati pronti anche nella fase transitoria, prima della costruzione della nuova sede", "ma così non è". Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, a Bruxelles per la plenaria del Comitato europeo delle Regioni (CdR).

"Non penso ci sia stata cattiva volontà - precisa Cattaneo - ma le cose non corrispondono a quanto dichiarato", e quindi la scelta "deve essere rivista". Cattaneo sottolinea che "più che sul contenzioso giuridico noi contiamo sull'aspetto politico", in quanto "il Parlamento europeo deve ratificare la decisione dalla Commissione. Vogliamo far riflettere gli europarlamentari", perché "a Milano siamo pronti". La delegazione italiana del CdR ha firmato una dichiarazione congiunta con cui auspica la revisione della decisione sull'Ema.

Gli italiani stanno cercando appoggio anche fra le altre delegazioni nazionali.