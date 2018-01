Assalì gazebo FdI, 40enne arrestata

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Gli agenti del Commissariato Scalo Romana e della Digos della Questura di Milano hanno arrestato una donna che domenica 28 gennaio ha aggredito un appartenente a FdI e alcuni passanti in Piazza Argentina, a Milano La Digos aveva identificato e denunciato per atti osceni in luogo pubblico e lesioni una donna di 40 anni e per lesioni un uomo di 37, italiani, che sabato pomeriggio si erano fermati davanti al banchetto di FdI. La donna scesa da un'auto, si era abbassata i pantaloni urinando e aveva aggredito un appartenente al partito. Anche l'uomo era sceso dall'auto e aveva aggredito alcuni passanti per poi fuggire. Le indagini hanno scoperto che la donna, con a carico diversi precedenti per reati contro il patrimonio con l'affidamento in prova ai servizi sociali, avrebbe dovuto sottostare anche alla prescrizione dell'obbligo di permanenza in casa dalle 23 alle 5 ma i controlli effettuati dalla Digos e dal Commissariato Scalo Romana hanno verificato la violazione. Quindi è stata arrestata.