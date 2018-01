Acqua, droni per leggere contatori

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Droni per leggere i contatori e rilevare il consumo dell'acqua: è quanto prevede di fare in febbraio il progetto sperimentale del Gruppo CAP, gestore del servizio Idrico integrato della Città metropolitana di Milano.

Il progetto pilota viene lanciato a Cinisello Balsamo.Grazie al binomio droni e contatori di nuova generazione (smart metering) le letture saranno effettuate su dati effettivi, mensili anziché annuali, non più porta a porta ma a distanza grazie ai droni. E' una iniziativa unica in Italia. Coinvolgerà 10 Comuni, con l'obiettivo di arrivare entro il 2019 a oltre 100 mila contatori installati, per un investimento di 18 milioni di euro. I droni, generalmente due, pilotati a distanza, sorvolano le case e "catturano" grazie a speciali sensori i segnali emessi dai contatori smart (telelettura). In circa 10 minuti e con soli due voli, i droni raccolgono tutte le letture che il sistema computerizzato associa in tempo reale al codice cliente, così da generare una fatturazione più trasparente e precisa