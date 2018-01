5 kg eroina in lavatrice, due arresti

(ANSA) - BRESCIA, 31 GEN - Gli agenti della Polizia locale di Brescia hanno sequestrato cinque chili e 300 grammi di eroina destinata alla piazza bresciana. La droga era stata nascosta nel cestello della lavatrice nell'abitazione, nel quartiere Primo maggio a Brescia, di un 27enne italiano che aveva solo il compito di tenere lo stupefacente per un conto di un coetaneo tunisino che aveva già scontato una condanna per spaccio perché era finito sotto indagine alcuni mesi fa nell'ambito di una retata antidroga. I due si trovano ora in carcere a Brescia.