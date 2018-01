Treno deragliato, i pm cercano testimoni

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Un volantino in cui si chiede a tutti coloro che giovedì scorso erano sul treno deragliato alle porte di Milano di contattare la Procura milanese per dare informazioni utili alle indagini, verrà affisso in tutte le stazioni da Cremona a Treviglio nelle prossime ore. Il volantino-appello è stato trasmesso stamane dai pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti, che coordinano le indagini con il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, a tutti i capi stazione della tratta interessata. In questo modo inquirenti e investigatori puntano sulla collaborazione dei pendolari che quella mattina si trovavano sul treno per avere dettagli preziosi per accertare le responsabilità dell'incidente nel quale sono morte tre donne e i feriti sono stati 46.

Intanto i pm hanno disposto l'autopsia sulle vittime per giovedì mattina.