Teatro, al Leonardo di Milano 'La Merda'

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Torna a Milano la voce nuda e cruda di La Merda, al Teatro Leonardo dal 1 al 3 febbraio. Lo spettacolo di Cristian Ceresoli, al suo sesto anno di tournée, vede in scena la sola Silvia Gallerano: svestita di abiti e inibizioni, microfono alla mano, l'attrice pronuncia un monologo che è un feroce ritratto dell'Italia e della condizione della donna, un flusso di coscienza con diverse voci, maschere e registri, dallo sfogo alla satira brutale.

Nel 2012 l'opera fu acclamata al Fringe Festival di Edimburgo, con il Fringe First Award for Writing Excellence e il The Stage Award for Acting Excellence riconosciuti a Ceresoli e Gallerano, primi italiani a riceverli. Da allora La Merda ha toccato in tour tra le altre Londra, San Paolo, Madrid, Vancouver, Berlino, Copenhagen, Lisbona, Bruxelles e prossimamente sarà a Gorizia, Roma e Firenze, prima di andare a New York nel 2019. Dal testo, riadattato in 10 lingue e di cui è in preparazione un film, è stato realizzato il libro La Merda - partitura, edito da Gallucci.