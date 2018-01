Sollima dirige Saldana per corto Campari

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Dieci minuti per un mistero: è firmato dal regista di Gomorra Stefano Sollima e interpretato dalla star di Hollywood Zoe Saldana, affiancata da Adriano Giannini, il corto 'The legend of Red Hand' voluto da Campari e presentato in anteprima oggi a Milano dai suoi protagonisti.

Il film si apre al tramonto in piazza Duomo a Milano, dove si nuove la fotografa Mia Parc, nome che è l'anagramma perfetto di Campari, la cui missione è scoprire chi si celi dietro dietro la misteriosa figura di Red Hand, l'artefice dei migliori cocktail Campari di sempre. In viaggio tra Milano, New York, Buenos Aires, Rio De Janeiro, Berlino e Londra, Mia scoprirà il mistero: di Red Hand non ce n'è uno solo, ma diversi, tutti accomunati dalla stessa passione nel creare i migliori cocktail.