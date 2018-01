Sequestrate sigarette di contrabbando

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Quasi mezza tonnellata di sigarette di contrabbando, 454 chili, è stata sequestrata dalla Polizia di Stato a Milano nel corso di un'indagine che ha portato all'arresto di due fratelli egiziani, Haran e Mahran M., rispettivamente di 35 e 21 anni, il maggiore dei quali con precedenti per reati dello stesso tipo.

Gli investigatori della Squadra mobile hanno sequestrato in due box in via Passo di Brizio e via Alunno, a Milano, e in un box in via Pianella, 22.709 pacchetti di sigarette, per un valore commerciale di oltre 50 mila euro. Gli agenti hanno individuato i due dopo aver osservato manovre sospette di carico e scarico di borsoni in via Pianella.