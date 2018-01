Sampaoli, Icardi tentato dal Real

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - "Ho parlato con Icardi e gli ho detto le stesse cose che ho detto a tutti: non si rilassi e se sta bene, sarà convocato. Per di più ora è vicino al Real Madrid".

Il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli, al giornale spagnolo As, conferma l'interesse della Casa Blanca per l'attaccante dell'Inter. Sampaoli ha incontrato Icardi sabato scorso ad Appiano Gentile, una tappa del giro che il ct sta compiendo in Europa per valutare i giocatori argentini in vista del Mondiale.

"È un bel problema avere tanta ricchezza di attaccanti in Nazionale - dice Sampaoli - e che tutti stanno attraversando un buon momento".