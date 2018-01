Sala, Gentiloni ha fatto meglio di Renzi

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - "Per me Gentiloni ha fatto meglio di Renzi": il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso questo giudizio in un'intervista a Sky Tg24. "Il rapporto con Matteo Renzi non è sempre facile. Detto questo, esistono le regole, lui è segretario del Pd, e le regole vanno rispettate.

Io credo di essere più capace di lui di far lavorare insieme le persone. Da qui a dire che tutte le colpe sono di Matteo ce ne corre. Credo non sia facile trovare ministri del calibro di Padoan, Delrio, Franceschini, Minniti".