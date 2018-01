Profumi d'autore, le novità ad Esxence

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Il mondo della profumeria, in particolare quello della cultura olfattiva più autentica e ricercata, presenterà tutte le novità a Milano per il decimo anno a Esxence-The Scent of Excellence, il più importante appuntamento internazionale del settore. Oltre 200 brand attesi tra griffe affermate e nomi emergenti. "Esxence negli anni è diventato il più importante punto d'incontro e incubatore di opportunità - ha detto Silvio Levi co-fondatore di Esxence presentando la rassegna - Nei secoli il profumo è passato da elemento di perdizione, peccaminoso, a mezzo di espressione che parla di noi e del nostro stile". Nei quattro giorni di manifestazione (5-8 aprile a The Mall) fitto calendario di incontri ed eventi speciali, con workshop, analisi di nuovi mercati e tendenze, dibattiti sui progressi fatti e sulle sfide da vincere. "Da questa manifestazione transita ogni anno l'85% dei brand più rilevanti" ha spiegato Maurizio Cavezzali, presidente di Equipe International e co-fondatore di Esxence.