Nei fiumi milanesi 2,5 ton farmaci

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Ogni anno Milano scarica nei corsi d'acqua metropolitani 2,5 tonnellate di farmaci, 1,6 quintali di droghe d'abuso, quasi mezza tonnellata di prodotti chimici per la cura della persona. Lo rileva uno studio dell'Istituto 'Mario Negri' di Milano finanziato dalla Fondazione Cariplo.

I ricercatori hanno valutato per 5 anni l'inquinamento di farmaci, droghe, disinfettanti, prodotti chimici per la cura della persona, sostanze perfluorurate e plastificanti, oltre a caffeina e nicotina, nel sistema acquifero della grande Milano.

Le analisi hanno mostrato che Milano scarica ogni giorno nei fiumi circa 6,5 kg di farmaci, 1,3 kg di disinfettanti e di sostanze chimiche utilizzate per la cura della persona, 200 g di sostanze perfluorurate, 600 g di plastificanti e 400 g di droghe di abuso, oltre a circa 13 kg di nicotina e caffeina. Il che significa circa 2,5 tonnellate all'anno di farmaci, quasi mezza tonnellata di prodotti chimici per la cura della persona, 1,6 quintali di droghe d'abuso.