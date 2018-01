M'Illumino di Meno al via con camminata

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Camminare dalla Terra alla Luna per aiutare l'ambiente: a questo mira la nuova campagna di 'M'Illumino di Meno', la cui quattordicesima edizione è partita dalla Palazzina Appiani dell'Arena Civica di Milano.

L'iniziativa sul risparmio energetico del programma di Radio 2 Rai 'Caterpillar', che sarà ufficialmente celebrata il 23 febbraio, si concentra sui piccoli gesti di sostenibilità ambientale, in particolare l'atto del camminare: i partecipanti potranno 'donare' le loro camminate quotidiane nel conta-passi del sito ufficiale di Caterpillar, per accumulare un totale di 555 milioni di passi, quelli teoricamente necessari a 'raggiungere' la Luna.

A dare il via all'iniziativa, che ha già raccolto 150mila passi, è stata una camminata nella pista di atletica dell'Arena Civica, dove cittadini, ascoltatori, personalità e associazioni si sono ritrovati durante la trasmissione radiofonica.