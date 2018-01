Lega: Salvini,inchiesta fondata su nulla

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "L'inchiesta di Genova è fondata sul nulla e come altri ricorsi finirà nel nulla". Così il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i cronisti risponde a chi gli chiede di commentare la notizia dell'apertura da parte della Procura di Genova di un'inchiesta per riciclaggio sulla Lega.

"Chiunque dica o scriva a sproposito di soldi che la Lega non ha e io non ho mai visto - dice ancora Salvini - verrà querelato e sarà un giudice a decidere. Sono assolutamente tranquillo ma adesso iniziamo a denunciare chi diffama".