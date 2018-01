In Sicilia l'inclusione è Social farming

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Innovazione della filiera e inclusione sociale dei soggetti più deboli sul mercato del lavoro. Sono gli obiettivi della versione 2.0 del progetto 'Social Farming. Agricoltura Sociale per la filiera agrumicola siciliana', promosso da Distretto Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces, con il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation. Cuore del progetto, presentato a Catania, sono i percorsi formativi per chi è meno avvantaggiato nell'accesso al mercato del lavoro (giovani, donne, disoccupati, migranti) e anche ad imprenditori agricoli, tecnici (agronomi, periti agrari, agrotecnici). Novità di quest'anno è la call for ideas 'Agrorà Innovation', per individuare idee e progetti che favoriscano innovazione nella filiera degli agrumi.