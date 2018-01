Gesto involontario,no squalifica Cutrone

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, vista la prova tv, ha deciso "di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Patrick Cutrone (Milan)". La procura federale aveva chiesto la prova tv per la deviazione col braccio di Cutrone, in occasione del gol dell'1-0 del Milan contro la Lazio di domenica. Dopo aver visionato le immagini, per il giudice sportivo "il gesto non risulta connotato da sicura volontarietà".