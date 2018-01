Ema,anche Comune e Regione fanno ricorso

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Per contestare l'assegnazione della sede di Ema, l'Agenzia europea del farmaco, ad Amsterdam anche il Comune di Milano, d'intesa con la Regione Lombardia, presenterà un ricorso parallelo e collegato a quello del Governo. Il termine per presentarlo è la mezzanotte di oggi, cioè entro due mesi e dieci giorni dalla decisione di assegnare, tramite sorteggio, alla città di Amsterdam la nuova sede dell'agenzia, che lascerà Londra in seguito alla Brexit.

Milano, che si considera parte lesa nella vicenda, punterà nel ricorso sul fatto che Amsterdam non ha rispettato il primo requisito per l'assegnazione, cioè quello relativo alla sede, inoltre si ritiene che la procedura di sorteggio sia stata illegittima perché non ha tenuto in considerazione la differenza tra le due città. Secondo quanto si apprende da Palazzo Marino per la sentenza di primo grado ci vorrà qualche mese.