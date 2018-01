Ema: ricorso governo per dati incompleti

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Il Governo italiano conferma che nelle prossime ore l'Avvocatura dello Stato presenterà ricorso presso la Corte di giustizia europea in merito alla assegnazione ad Amsterdam della sede di Ema attraverso una decisione nella sostanza assunta dal Consiglio Europeo. Lo affermano fonti di Palazzo Chigi. Il ricorso chiederà alla Corte di verificare se la decisione su Amsterdam non sia da considerarsi viziata da informazioni incomplete sulla sede della agenzia.

Il ricorso - ribadiscono fonti di Palazzo Chigi - appare doveroso in seguito alle notizie apparse ieri circa la sede destinata a ospitare l'Agenzia.

Parallelamente - confermano le stesse fonti - anche il Comune di Milano presenterà un ricorso al Tribunale di prima istanza cui può rivolgersi chi è "direttamente coinvolto" da decisioni europee.