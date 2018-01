Biglietti in nero, sospesi dipendenti Atm

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Sono stati sospesi e rischiano il licenziamento i dieci impiegati di Atm, l'azienda municipalizzata che gestisce il trasporto pubblico di Milano, che stampavano biglietti abusivamente e li vendevano in nero agli sportelli Atm Point dell'azienda. Lo ha confermato la società, interpellata sulla vicenda denunciata ai Carabinieri la settimana scorsa.

Gli impiegati in servizio nei sette uffici 'Atm Point' di Milano avevano manomesso le stampanti, in modo da poter stampare biglietti considerati come scarti dal sistema anche se in realtà non lo erano, e poi li vendevano sottobanco intascandosi il denaro. Atm aveva notato che da settembre il numero dei biglietti fallati era quintuplicato. Così sono partite le indagini interne, con gli ispettori sotto copertura che si sono finti clienti e che hanno notato come, all'acquisto, il biglietto non veniva stampato al momento, ma i dipendenti lo prendevano da una riserva di titoli già stampati. Per i dieci dipendenti è così scattata la denuncia e la sospensione.