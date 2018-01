Banda di ladri d'auto sgominata a Milano

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - UNa banda dedita ai furti e al riciclaggio di autovetture, auto-riciclaggio e attività di gestione di rifiuti non autorizzata è stata sgominata dai carabinieri di Milano.

Gli uomini del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito, nelle province di Milano e Pavia, un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Milano nei confronti di 14 persone (13 italiani e un moldavo) nell'ambito di una presunta associazione per delinquere.

L'indagine "ha consentito di documentare la commissione di almeno 150 furti d'auto, nel periodo settembre - dicembre 2017, compiuti dal gruppo criminale in strade e parcheggi di centri commerciali dell'area metropolitana milanese e di alcuni comuni del Pavese, al fine di ricavare pezzi di ricambio da reimmettere sul mercato". E' in corso il sequestro di un centro demolizioni a Milano e di un capannone ad Assago (Milano), nonché di conti correnti per circa 3 milioni di euro.