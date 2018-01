Aso Group: 16 mln per export barre

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Finanziamento da 16 milioni di euro per la bresciana Aso Group che realizzerà una nuova linea di forgiatura per la produzione di barre in acciaio tonde che saranno destinate a Usa, Messico, Cina, India, Sud Africa e Unione Europea. Ad annunciarlo in una nota Sace (gruppo Cdp) che ha garantito il finanziamento, erogato da UniCredit e Bnl Gruppo Bnp Paribas. "Questa operazione, quale investimento strategico - ha dichiarato Paola Artioli, amministratore delegato di ASO Holding - rafforzerà la presenza delle nostre aziende sui mercati internazionali. Concepito in ottica 4.0 a completamento della gamma di offerta del nostro prodotto di più elevata qualità, consentirà di ottimizzare la performance complessiva e di aumentare il turnover degli esercizi futuri".