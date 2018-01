Writers spagnoli presi a Milano

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Tre writers spagnoli sono stati denunciati per aver imbrattato dei convogli della metropolitana della linea verde di Milano a Gorgonzola. I tre sono stati fermati dal personale dell'Atm alla stazione di Cadorna mentre saltavano i tornelli d'ingresso per non pagare il biglietto. I dipendenti dell'Atm, insospettiti da loro look e dal fatto che portassero zaini molto capienti li hanno bloccati facendo intervenire gli agenti della Polmetro e quelli del Nucleo specializzato della Polizia locale. Dai loro zaini sono emersi i 'kit' del graffitaro: bombolette, mascherine e altro. Attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza gli investigatori hanno accertato che i tre erano entrati in azione nella serata di a Gorgonzola e li hanno denunciati per imbrattamento alla Procura della Repubblica.