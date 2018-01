Uccise cane con balestra, condannato

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Era accusato di aver ucciso un cane meticcio di dieci anni con un colpo di balestra. Per questo un 50 enne bergamasco, è stato condannato in primo grado a 10 mesi di reclusione, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno. Lo rende noto l'Ente nazionale protezione animali parte civile nel processo. Le indagini - ricorda partirono nel febbraio 2014 su impulso dell'allora Corpo Forestale dello Stato (oggi confluito nell'Arma dei carabinieri), dopo che gli agenti trovarono in Val Seriana la carcassa dell'animale. A casa dell' uomo vennero trovati un arco e una balestra con le relative frecce. L'avvocato dell'Enpa Claudia Ricci è soddisfatta. "Un pronunciamento importante, non solo per questo procedimento - spiega Ricci - ma perché può diventare un precedente per casi simili". La sentenza potrebbe far sentire i suoi effetti in un procedimento analogo a Viterbo, a carico di un uomo imputato proprio per avere ucciso un cane a colpi di balestra.