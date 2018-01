Sta tagliando albero, muore schiacciato

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Un uomo di 62 anni è morto schiacciato da un albero nel circolo dove si trova il campo di allenamento della Compagnia d'Archi, un'associazione sportiva di tiro con l'arco, in via conte Ugo di Carpegna a Meda (Monza e Brianza). E' quanto comunica il 118.

L'uomo lavorava come manutentore nel circolo e stava tagliando l'albero che lo ha schiacciato.