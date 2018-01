Segre, rigurgiti fascisti sono osceni

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - "Osceno" è "l'unico aggettivo pertinente" per qualsiasi rigurgito di fascismo o di intolleranza, secondo la senatrice a vita Liliana Segre. Lo ha detto a Milano, a margine della cerimonia per la pietra di inciampo dedicata all'architetto della Bocconi, Giuseppe Pagano Pogatsching, scoperta insieme al presidente dell'università Mario Monti e al rettore Gianmario Verona.

A chi le ha chiesto un commento sul post pubblicato su Facebook dalla sindaca di Gazzada Schianno (Varese), la senatrice ha risposto: "Ho già detto quello che mi viene dal cuore. È sufficiente così".

Giuseppe Pagano Pogatsching, architetto del Razionalismo italiano, inizialmente appoggiò il fascismo, ma aderì poi al movimento antifascista e nel '44 venne deportato nel campo di Mauthausen, dove morì un anno dopo. "Questa pietra non sia solo di inciampo - ha aggiunto Liliana Segre rivolgendosi ai giovani presenti - ma un monito per voi studenti, perché sentiate il desiderio di scegliere secondo coscienza e di non seguire la massa".