Salvini, sindaca ha scritto sciocchezza

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Il sindaco leghista di Gazzada Schianno (Varese) "ha scritto una sciocchezza" nel suo post Facebook contro il Giorno della Memoria. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, che intervistato a Rtl 102.5 ha aggiunto che "quando ci sono dimezzo milioni di morti, bisogna pregare". "Ma secondo me, il problema dell'Italia intera è il fondamentalismo islamico, non il fascismo o il comunismo", ha concluso Salvini ribadendo la sua posizione di chiusura "a nuovi centri islamici" in Italia.