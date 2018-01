Sala, per Ema in contatto con Gentiloni

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - "Leggo in una nota che, secondo la direzione di Ema, i problemi di Amsterdam ad ospitare la loro nuova sede sono evidenti. Sono in contatto con il Presidente Gentiloni per valutare tutte le possibili iniziative". Lo ha scritto il sindaco di Milano, Sala sul suo profilo Facebook, commentando l'allarme lanciato dal direttore dell'Agenzia europea del farmaco, Guido Rasi. "Sono d'accordo con il presidente Maroni confermiamo che Milano è in grado di rispettare la tempistica richiesta, sia per la sede che per tutte le condizioni a latere", ha concluso.