Sala, liste Pd? Aspettavo più equilibrio

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Nella composizione delle liste del Partito democratico "mi sarei aspettato più rispetto degli equilibri". Lo sottolinea il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo a Radio Popolare, dove ha commentato la composizione delle liste del Pd per la Camera e il Senato. "Era nel suo diritto farlo", continua il sindaco, ricordando che Renzi "è il segretario del Pd e ha vinto largamente le primarie". Nella composizione delle liste, però, "mi sarei aspettato - sottolinea - che si rispettassero un po' più gli equilibri e i pesi che sono nati dalle primarie". "Renzi s'è preso molto. A questo punto dipende da come usciremo la mattina del 5 marzo per capire se questa scommessa la vincerà o meno. Certamente si è messo una truppa che gli è molto fedele", prosegue Sala. "Questa è una nuova scommessa di Renzi - ha aggiunto -, c'è da sperare per lui e per il Pd che non la perda perché non ce ne sarebbe una terza".