Musica, Eminem il 7 luglio a Milano

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Eminem si esibirà per la prima volta in Italia il prossimo 7 luglio. Concerto previsto all' Area Expo di Milano. La data unica rappresenta per il "White Rapper" il primo live in assoluto nel nostro Paese. Eminem diassette anni fa fu ospite, tra le polemiche, del Festival di Sanremo 2001 condotto da Raffaella Carrà. Si esibì poi agli Mtv European Music Awards nel 2004 a Roma, ma quello di luglio organizzato da Live Nation sarà il suo primo vero concerto live in Italia. (ANSA).