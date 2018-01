Maroni, portate Ema a Milano

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Milano è pronta ad ospitare la sede di Ema, l'agenzia europea del farmaco e ha già l'edificio "pronto e disponibile". Il presidente della Lombardia, Roberto Maroni, lo ha ribadito su Facebook dopo le critiche del direttore di Ema alla sede messa a disposizione da Amsterdam, che ha ottenuto l'agenzia dopo uno spareggio con la città lombarda.

"Ma come, Amsterdam non è pronta? Ci hanno presi in giro? sulla salute dei cittadini non si può scherzare - ha osservato Maroni - cara commissione Ue, riporta Ema a Milano, subito: il Pirellone è pronto e disponibile".