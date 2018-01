Lombardia, Galliani capolista Fi Senato

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - L'ex ad del Milan, Adriano Galliani, è capolista al Senato di FI nel collegio Lombardia 3, a Varese-Como-Lecco. Lo ha confermato la coordinatrice lombarda Mariastella Gelmini, a margine del deposito delle liste in corso alla Corte d'Appello di Milano. Gelmini sarà capolista alla Camera a Milano e Brescia, e candidata all'uninominale di Desenzano del Garda (Brescia). Al collegio uninominale di Milano 1 il centrodestra candida invece l'avvocato Cristina Rossello, noto avvocato patrimonialista milanese, che fra l'altro ha curato gli aspetti economici del divorzio fra Silvio Berlusconi e Veronica Lario.

Galliani è candidato nello stesso collegio in cui la Lega schiera come capolista Umberto Bossi, che qui venne eletto la prima volta nel 1997, e il Movimento 5 Stelle punta sul giornalista Gianluigi Paragone, ex direttore de La Padania.