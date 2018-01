Lega, respinto ricorso contro Salvini

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Il Tribunale civile di Milano ha respinto il ricorso d'urgenza contro la nomina di Matteo Salvini a segretario leghista che era stato presentato da un'aspirante consigliera federale collegata al listino dell'assessore lombardo all'Agricoltura Giovanni Fava, suo sfidante alle primarie del Carroccio del maggio scorso.

Nel ricorso si chiedeva la sospensione in via "cautelare" della nomina di Salvini a "segretario federale della Lega" e di "inibire" lui e il Consiglio federale dalle attività connesse al loro ruolo nel partito "anche in relazione alle elezioni politiche fissate per il 4 marzo".

