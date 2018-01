Gori, pasticciato molto su liste Pd

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Sulla composizione delle liste del Pd per le elezioni politiche, "credo che si sia pasticciato molto. Credo che nell'attribuzione delle posizioni eleggibili in Lombardia il Pd lombardo non sia uscito bene". Lo ha detto il candidato governatore della Lombardia per il centrosinistra Giorgio Gori, a margine degli Stati Generali per il contrasto al gioco d'azzardo nella sede regionale dell'Anci a Milano.

"Già la legge elettorale penalizza molto la nostra rappresentanza parlamentare rispetto a quella del 2013, i posti si riducono drasticamente", ha aggiunto Gori. "Poi - ha detto - si è ascoltato poco il territorio, si sono attribuiti posti in lista agli alleati. Data la legge elettorale era giusto che così fosse, ma forse la Lombardia non era il territorio più adatto".

"Il risultato - ha concluso Gori - è che ci sono delle persone in gamba che restano fuori e io ne sono dispiaciuto".