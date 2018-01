Fontana rinuncia a visita centro sociale

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha rinunciato alla visita al centro sociale Lambretta di Milano per evitare incidenti.

Alla notizia della sua visita, sulla pagina Fb del centro era apparso il messaggio "ci vediamo domani. Fuori razzisti e fascisti da tutti i quartieri". E sull'ex sala bingo di via val Bogna è apparso uno striscione con scritto 'non c'è razza bianca. Il vero degrado è il razzismo'.

"Per senso di responsabilità, per non creare disagi agli abitanti del quartiere e non rischiare inutili incidenti - ha spiegato Fontana - a fronte delle minacce di 'guerriglia' da parte dei centri sociali, mettendo a repentaglio anche l'incolumità degli agenti delle forze dell'ordine, ho deciso di soprassedere dalla mia visita all'area del centro sociale Lambretta di Milano Questa mia scelta non illuda chi non è in regola, perché non rappresenta un passo indietro dalla mia linea".