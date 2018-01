'Chau' Icardi,ma per Inter no trattative

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - "Chau, Chau" e "Poter dire addio è crescere": sono questi i due messaggi che l'attaccante dell'Inter Mauro Icardi lancia dai social network, scatenando l'allarme per un suo possibile addio all'Inter. Il club nerazzurro fa sapere che non vi è alcuna trattativa in corso riguardo al bomber o ad altri compagni di squadra come Brozovic, per il quale non è arrivata infatti nessuna offerta. Dall'Inter, si apprende quindi che non è in corso alcuna trattativa per Mauro Icardi con il Real Madrid o altre squadre. In ogni caso, sottolineano le stesse fonti, la clausola rescissoria - prevista nel contratto dell'attaccante - non è esercitabile a gennaio.