Brixia Beer Festival per tre giorni

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Brixia Beer Festival, la seconda edizione della manifestazione dedicata alle birre artigianali provenienti dall'Italia e dall'estero, si terrà da venerdì 2 a domenica 4 febbraio a Villa Mazzucchelli a Mazzano, centro del Bresciano. Sara' proposto anche cibo da strada, il cosiddetto street food, all'interno della location del '700 e saranno allestiti particolari food truck, i furgoncini-ristoranti.

L'ingresso all'evento è gratuito.

Per degustare le birre, i partecipanti - è spiegato dagli organizzatori in una nota - dovranno munirsi all'ingresso di calice e di gettoni a pagamento per potersi muovere liberamente all'interno delle gallerie della Villa. E' prevista un'area bimbi a ingresso libero. Domenica pomeriggio verranno proposte per i più piccini le famose 'Storie dell'Orso', letture animate, mentre per i più grandi ci sarà la possibilità di provare giochi da tavolo. Sabato sarà possibile visitare le stanze private di Villa Mazzucchelli, dichiarata monumento nazionale.