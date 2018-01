Bimbo 4 anni muore in incidente stradale

(ANSA) - BRESCIA, 28 GEN - Un bambino di quattro anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 27 e il 28 gennaio a Pompegnino di Vobarno, in provincia di Brescia. Il bambino era a bordo dell'auto guidata dal padre, 30 anni, rimasto illeso. A bordo dell'auto c'era anche la compagna ventenne dell'uomo che è rimasta ferita, ma non sarebbe in pericolo di vita. La vettura è uscita di strada all'ingresso di una galleria. Il bambino è morto dopo l'arrivo al Pronto Soccorso.