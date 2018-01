A Busto ancora polemiche su fantoccio

(ANSA) - BUSTO ARSIZIO (VARESE), 28 GEN - "Mi ha fatto molto piacere ricevere l'invito di tante persone di Busto Arsizio che vogliono farmi conoscere la realtà della loro cittadina. Persone che si sono sentite a disagio per quello che è accaduto due giorni fa in piazza san Giovanni". E' quanto ha scritto la presidente della Camera Laura Boldrini su Facebook prima della sua visita a Busto Arsizio (Varese), nella piazza dove i "giovani padani, insieme al Sindaco hanno dato alle fiamme il mio fantoccio". "Oggi ci sarò - ha aggiunto - proprio a piazza San Giovanni, perché al clima di odio si risponde col dialogo ma senza indietreggiare di un millimetro".

"Sono pronto a chiedere alla signora Boldrini i danni per le spese che dovremo sostenere per l'attività straordinaria che la nostra Polizia locale dovrà mettere in campo anche oggi", ha replicato il sindaco di Busto Emanuele Antonelli. "Ora basta - ha aggiunto - La misura è colma. Dopo le ultime dichiarazioni della signora Boldrini, siamo noi a chiedere scuse ufficiali".