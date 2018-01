Treno:denunciati operai sorpresi in area

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - I quattro dipendenti di Rete Ferroviaria Italiana trovati nell'area dell'incidente ferroviario di Pioltello sono stati denunciati per violazione dei sigilli. Il materiale che avevano con loro è stato sequestrato. Lo ha reso noto la Polizia sottolineando che questa mattina, nel corso delle operazioni di controllo a Pioltello, personale del Nucleo Operativo Incidenti ferroviari (Noif) del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia e della Polizia Scientifica "ha individuato lungo i binari sequestrati i quattro operatori di Rfi che stavano effettuando dei rilievi.

Sequestrato il materiale di cui erano in possesso"