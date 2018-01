Tenta abusi su una 84enne ricoverata

(ANSA) - PAVIA, 27 GEN - Si è introdotto furtivamente, la scorsa notte, in una camera del reparto di degenza del Policlinico San Matteo di Pavia e ha cercato di avere un rapporto sessuale con la donna che era ricoverata in quella stanza, un'anziana di 84 anni. Ma le urla della donna hanno subito richiamato l'attenzione di infermieri e carabinieri di turno, che hanno colto il violentatore in flagrante. Si tratta di un uomo di 45 anni, italiano, ora arrestato con l'imputazione di tentata violenza sessuale.