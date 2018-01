Nasa, lo spazio in mostra a Milano

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Resterà aperta fino al 4 marzo a Milano, nello Spazio Ventura XV, la mostra 'NASA - A Human Adventure'. Prodotta da John Nurminen Events in collaborazione con Avatar, la mostra è un viaggio di conquiste e di scoperte che si estende per 1.500 metri quadri, tra razzi, Space Shuttle, Lunar Rover, Simulatore di centrifuga spaziale, in un percorso didattico e scientifico che va dal primo lancio nello spazio ai giorni nostri, sbarco sulla Luna compreso, e che presenta circa 300 manufatti originali provenienti dai programmi spaziali NASA.

I visitatori possono ammirare le astronavi e scoprire le storie delle persone che vi sono state a bordo o che le hanno progettate e costruite come per esempio un enorme modello in scala del gigantesco razzo lunare Saturn V o un modulo dell'Apollo che portò il primo essere umano sulla Luna e il Rover Lunare che servì agli astronauti per esplorarla.

Attraverso 6 sezioni (Gantry Entrance, Sognatori, La Corsa allo Spazio, Pionieri, Resistenza e Innovazione), i visitatori vengono catapultati in una delle storie più ambiziose dell'uomo, la scoperta dello spazio, in un'esperienza immersiva che inizia fin dall'ingresso, quando devono attraversare una passerella, la stessa che gli astronauti della NASA percorrono prima di salire a bordo del Saturn V, e la stessa sulla quale, nella notte del 7 dicembre 1972, camminarono tre astronauti dell'Apollo 17 per atterrare sulla Luna.

I visitatori, ricordano gli organizzatori, possono anche sperimentare una simulazione di volo a 'bordo' del Mercury Liberty Bell 7 dove si trovava l'astronauta Gus Grissom. Il simulatore "G-Force - Astronaut Trainer" è per il pubblico una sorta di grande salto adrenalinico, grazie alla forza di gravità generata.