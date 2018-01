Gattuso, dubbi Maldini?Qui si lavora h24

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 27 GEN - "Qui si lavora 24 ore su 24". Rino Gattuso risponde così ai dubbi sul nuovo Milan del suo ex compagno di squadra, Paolo Maldini, secondo cui "le premesse del progetto per ora non sono molto promettenti". "Qua si lavora 24 ore su 24, so cosa significa vedere il Milan settimo in classifica dopo essere stati abituati per 30 anni a una macchina perfetta - ha notato Gattuso alla vigilia della sfida con la Lazio -. Ma c'è una società che sta lavorando, non fa mancare nulla ai giocatori. Ora i risultati non sono perfetti, ma qua c'è gente con grande passione e professionalità, e si vuole riportare il Milan dove è stato per tanti anni".