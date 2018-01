Gattuso, con Lazio serve grande Milan

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 27 GEN - Il Milan non ha mai battuto una delle 6 squadre che lo precedono in classifica e ci proverà domani con la Lazio. "L'abbiamo preparata bene, parlerà il campo. E' una partita come tutte le altre, con tre punti in ballo. Serve una grandissima prestazione, dobbiamo dare un segnale, perché in casa va sfruttato il fattore campo. Sarà difficile ma siamo preparati bene" ha assicurato Rino Gattuso, che spera di vedere la sua squadra "pronta a livello tecnico e fisico. Se manca Immobile ce n'è un altro col motorino, come Felipe Anderson, o altrimenti Nani. Alla Lazio stanno tutti bene, è una squadra che a volte dà la sensazione di non sudare nemmeno. A Cagliari - ha ricordato il tecnico rossonero - ci è andata bene: nel recupero 2 volte ci siamo trovati in inferiorità numerica e sul corner al 94' siamo stati molto fortunati. Possiamo fare qualche gol in più ma siamo fra le prime tre per tiri in porta in Serie A. I pochi gol non sono la mia priorità, dobbiamo scendere in campo e dimostrare di essere squadra".