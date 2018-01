Delpini ai giornalisti: pagate decima

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - L'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha chiesto ai giornalisti di pagare una tassa, o meglio una decima scrivendo qualcosa che dia speranza, che dica "soprattutto ai giovani che c'è una buona ragione per desiderare di diventare grande e che questo mondo non fa così schifo". Lo ha chiesto a conclusione del tradizionale incontro organizzato dalla diocesi ambrosiana in occasione del patrono dei giornalisti San Francesco di Sales. "Non deve essere una predica - ha spiegato Delpini - ma una notizia, che sia un seme di speranza rivolto a un diciottenne. Scrivete 1800 battute e mandatemele per mail". Si tratta di un "modo per reagire all'immagine cupa di come sta andando il mondo. Io sono ammirato dell'immenso bene che trovo" ha aggiunto criticando la "prevalenza del grido un po' scandalistico" che quando qualcuno è accusato, che sia prete o politico, fa in modo che sia "naturalmente condannato da tutto il mondo" distruggendo "per sempre la sua immagine" al di là del giudizio del giudice.