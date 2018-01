Castelli: 'Sentenza Piazza Loggia simbolo'

(ANSA) - BRESCIA, 27 GEN - "La sentenza definitiva della strage di Piazza Loggia è un simbolo: l'affermazione della legge, della fatica di tanti magistrati che hanno cercato di far luce su un delitto orrendo che ha segnato questa città". Lo ha detto il presidente della Corte d'Appello di Brescia Claudio Castelli nel corso del suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Non dobbiamo mai dimenticare che le indagini su questa strage sono state per lungo tempo ostacolate, rallentate e depistate da pezzi di corpo dello Stato infedeli".

Per Castelli poi nei confronti di Maggi e Tramonte, condannati all'ergastolo, "non si è trattato di spirito di vendetta e anzi siamo convinti che anche nei loro confronti deve avere piena e totale attuazione il percorso di rieducazione e recupero".

(ANSA).