Arrestato a Pavia con 5 kg di marijuana

(ANSA) - PAVIA, 27 GEN - Un 24enne residente nel Milanese è stato arrestato dalla Polizia in via Cossa, nel centro storico di Pavia, dopo essere stato sorpreso in possesso di un borsone nel quale nascondeva oltre 5 chili di marijuana.

Gli agenti della Questura di Pavia, impegnati in un'attività di controllo del territorio con equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, hanno notato il giovane con un voluminoso borsone a tracolla che alla loro vista ha tentato prima di nascondere il borsone e poi di abbandonarlo.

I poliziotti, dopo averlo fermato, hanno trovato all'interno della sacca cinque pacchi di cellophane termosaldati contenenti marijuana per un peso complessivo di 5,2 chilogrammi.

Il giovane, incensurato, ha ammesso di aver trasportato la droga per consegnarla a Pavia in cambio della somma di 500 euro.

Il 24enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.