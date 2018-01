Studenti in piazza contro fascismo

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Gli studenti milanesi scendono in piazza in occasione della Giornata della memoria, con una manifestazione lanciata dai collettivi studenteschi delle scuole superiori per ricordare la liberazione di Auschwitz avvenuta 73 anni fa. Per promuovere la manifestazione, che si terrà domani in piazza dei Mercanti, un gruppo di studenti del collettivo del liceo Tenca di Milano ha appeso uno striscione sulla facciata di Palazzo Marino, sede del Comune, con la scritta "Gli studenti non dimenticano. Mai più fascismo, mai più lager: chiudiamo i covi neri della città". A Milano "sono ritornate le destre estreme e le istituzioni non fanno nulla per fermarle - ha detto un portavoce del collettivo - questo ritorno ci fa paura per questo scenderemo in piazza per chiedere come prima azione la chiusura di tutti i covi neri della città". I vigili urbani che presidiano Palazzo Marino hanno tolto lo striscione dopo pochi minuti.