Prima cattedra Unesco su accesso a cibo

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - L'UNESCO ha scelto l'Università Studi di Milano per l'istituzione della Cattedra "Food: access and law". La Cattedra, che sarà attivata nell'ambito del nuovo Corso di perfezionamento in "L'alimentazione tra salute, diritto e mercato", coordinato da Pier Filippo Giuggioli, verrà affidata a Livia Pomodoro, già presidente del Tribunale di Milano e Presidente del Milan Center for Food, Law and Policy. Tra gli obiettivi della Cattedra rientra lo studio delle implicazioni sociologiche del diritto al cibo, anche con riferimento al rapporto tra nutrizione e regolamentazione dei processi migratori. Commenta Gianluca Vago, Rettore della Statale di Milano: "L'istituzione della Cattedra premia l'impegno dell'Ateneo sui temi fondamentali legati al cibo, confermandone il ruolo di laboratorio di idee sullo sviluppo sostenibile e sulla biodiversità". "L'assegnazione della Cattedra UNESCO - aggiunge Pier Filippo Giuggioli - è un ulteriore riconoscimento dell'eccellenza della ricerca del nostro Ateneo nell'ambito della nutrizione e dello sviluppo sostenibile. Un ringraziamento particolare va all'Ambasciatore Vincenza Lomonaco, Rappresentante Permanente presso la nostra Delegazione all'UNESCO, per il significativo supporto e l'impegno profuso su una tematica tanto importante".