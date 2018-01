Gasperini: 'Gol Mertens? Non mi convincono'

(ANSA) - ZINGONIA, 26 GEN - "Hanno tentato di spiegarmi che il gol era valido e che esiste la tolleranza di tre centimetri, ma io nelle riunioni di Lega del lunedì con Rizzoli e gli arbitri non ho mai sentito niente del genere". Alla vigilia della trasferta col Sassuolo, Gian Piero Gasperini torna sulla sconfitta col Napoli di domenica scorsa e non manda giù le spiegazioni a posteriori sul lampo di Mertens: "Resta il fatto che abbiamo perso per un gol in fuorigioco, la gente non ha l'anello al naso - rimarca il tecnico dell'Atalanta - Il campionato sta entrando nella fase più difficile, lo dimostrano le proteste. Avevo letto che il nostro era il più corretto, poi sono iniziate le discussioni sui singoli episodi".